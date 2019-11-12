Москва, , 14:52 — REGNUM В России с 1 января 2020 года вырастут рекомендованные розничные цены на автомобили шведской компании Volvo. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Повышение стоимость в среднем будет составлять порядка 1,1% на всю модельную линейку шведской марки, представленную в России. Причем цена на опции и пакеты останется неизменной.

В целом подорожание составит от 45 до 80 тысяч рублей. Разбег зависит от модели и силовой линейки. Стоит отметить, что больше остальных цены вырастут на дизельные версии D4 и D5 кроссовера XC60.

Однако, по словам коммерческого директора Volvo Car Russia Алексея Тарасова, в случае, если в 2020 году увеличится утилизационный сбор, то модели шведской марки еще прибавят в цене.

Напомним, 11 ноября на российском авторынке стартовали продажи Volvo S60 в комплектации Momentum.

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