Хабаровск, , 05:47 — REGNUM В Хабаровске новоселье отмечают восемь семей горожан, которые много лет жили в старых аварийных бараках. Городские власти обещают, что до конца 2019 года новое жильё получат ещё 50 семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Администрация Хабаровска уже приобрела ещё 15 квартир, а документы на покупку пяти квартир размещены на аукционной площадке. Все квартиры, как подчеркивают в мэрии краевой столицы, приобретаются в хорошем состоянии. Максимум, что необходимо в некоторых — косметический ремонт. Самая большая сложность с приобретением однокомнатных квартир.

Средства на приобретение 16 таких должны поступить из фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета. Ещё по 14 квартирам собственникам приходится доказывать право на новую недвижимость в судах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края признали, что более 90% так называемого ветхого жилья на деле аварийное и жить в нём нельзя. Муниципалитетам рекомендовано признавать такое жильё аварийным и подавать документы на вхождение в программу переселения.

На 1 января 2019 в Хабаровском крае аварийным было признано 130 тыс. кв. м. жилья, а ветхим — 587 тыс. кв. м.