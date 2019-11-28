Москва, , 07:42 — REGNUM В Госдуме предложили правительству РФ перенести один из выходных дней на 31 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, это следует из внесенных в Госдуму поправок в Трудовой кодекс.

При таком манёвре общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом РФ, указали авторы — депутаты Госдумы от ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Сейчас 31 декабря не является нерабочим праздничным днем. Однако, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года, указали авторы.

Вместе с тем ранее в Госдуме звучали предложения отдыхать с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск. Таким образом, каждый сможет решать — работать или отдыхать в этот период.