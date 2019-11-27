Москва, , 13:30 — REGNUM Утечка данных премиальных клиентов не нанесла Сбербанку никакого репутационного ущерба, этот факт кредитное учреждение отработало открыто, прозрачно и оперативно и даже выиграло, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя извинение Грефа за утечку данных клиентов.

«Вряд ли виновнику теперь удастся выстроить успешную карьеру, а вот котировки Сбербанка за три месяца подросли с 218 до 235 руб. за одну обыкновенную акцию.

Предательство простить невозможно, тем более, вычислить через систему жесткого внутреннего контроля и применения передовых технологий искусственного интеллекта.

Герман Греф руководит крупнейшим банком РФ более 10 лет. И сегодня это первоклассная высокотехнологичная диверсифицированная кредитно-финансовая организация с ведущими позициями на всех ключевых рынках.

У любой «голубой» фишки периодически случаются кризисные ситуации. Важно, как пиарщики их отработают. Сбербанк это сделал блестяще, да и клиенты не пострадали», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая 26 ноября на ежегодной встрече с клиентами. Признал свою вину в утечке данных клиентов банка.

Читайте также: Греф публично повинился за утечку данных клиентов Сбербанка