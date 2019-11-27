Москва, , 03:06 — REGNUM Свою вину в утечке данных клиентов Сбербанка признал председатель правления Герман Греф, выступая 26 ноября на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

«На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем, — сказал Греф. — Я считаю, что это моя личная вина».

Он добавил, что ошибочность его подхода заключалась в том, что выстраиванию корпоративной культуры было отдано большее предпочтение. Вместо этого, по словам главы Сбербанка, следовало уделять внимание развитию систем внутреннего контроля.

Напомним, в октябре в Сбербанке сообщили о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затронула по меньшей мере 200 клиентов. В ходе расследования удалось установить, что секретные данные были проданы одним из сотрудников банка.

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