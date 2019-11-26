Москва, , 15:52 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 26 ноября не происходит ничего примечательного. Сохранение нефтяных цен вблизи максимумов за последние девять недель и близящийся к концу налоговый период сдерживают ослабление рубля, ощущающего давление от негативной переоценки валют стран с развивающейся экономикой к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«К середине торговой сессии курс доллар/рубль уперся в сопротивление в 64,05−64,10 руб. и не может уйти выше. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Торговой палате Большого Провиденса не привело к значимым движениям на валютном рынке, в то время как в переговорах между США и Китаем вновь сигнализируется прогресс.

Но нет самого главного — конкретики в отношении сроков подписания и характера договоренностей «первой фазы». В итоге в паре с долларом прежний диапазон 63,60−64,10 руб. и снижение вмененной волатильности (характеризует размах ожидаемых колебаний) на минимуме за последние шесть лет.

Однако подобное равновесие не продлится долго. 25 ноября компании выполнили обязательства перед бюджетом по НДС, НДПИ и акцизам, 28 ноября наступит черед уплаты налога на прибыль. После этого возрастет влияние других факторов.

В США в этот день наступит День Благодарения (для американских инвесторов выходной), к которому в Китае предлагали своим основным партнерам согласовать последние остающиеся разногласия и заключить сделку.

Если это всё-таки произойдет, то период относительной стабильности рубля продлится, поскольку можно будет ожидать улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей в преддверии саммита ОПЕК+ 5−6 декабря в Вене и определения цены размещения акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Однако без учета новостного потока вокруг «торговой войны» США — Китай на авансцену выйдут уже ожидания в отношении заседания Банка России 13 декабря, которое будет иметь серьезное влияние на рынок гособлигаций и, как следствие, динамику курса рубля.

Если здесь нацвалюта не получит поддержки, то в фокусе могут оказаться платежи по внешнему долгу и ускорение исполнения расходной части бюджета. В этом случае пробой сопротивления в 64,10 руб., если он не случится раньше, не заставит себя ждать», — предполагает эксперт.

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