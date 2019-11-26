Москва, , 12:53 — REGNUM Рубль ускорил снижение на вечерних торгах 25 ноября, в результате чего доллар вернулся за пределы отметки 64 руб., которую продолжает отстаивать 26 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Давление на российскую валюту усиливается, но котировки остаются в локальном диапазоне в ожидании дальнейшего развития событий на торговом фронте, которые продолжают задавать тон всем классам активов.

США и Китай продолжают сигнализировать о заключении частичной торговой сделки, но, судя по поведению рисковых активов, инвесторы не спешат впадать в эйфорию.

Сегодня появились сообщения о том, что в ходе телефонных переговоров торговые представители двух стран достигли консенсуса по важным вопросам.

Но ввиду отсутствия подробностей диалога и угрозы того, что Трамп не сможет наложить вето на законопроект, касающийся ситуации в Гонконге, участники рынка не проявляют интереса к рисковым активам после кратковременного всплеска покупок.

На этом фоне рубль отступает наряду с другими высокодоходниками. Кроме того, российская валюта не получает поддержки со стороны рынка нефти, где котировки Brent предпринимают вялые попытки вернуться к росту.

Также со сцены уходит поддержка налогового периода, что делает рубль уязвимым перед возможным усилением бегства от рисков.

Если в ближайшее время настрой инвесторов не ухудшится существенно, пара не выйдет за пределы привычного диапазона, верхняя граница которого представлена в виде 100-дневной скользящей средней в районе 64,45 руб.», — предполагает эксперт.

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