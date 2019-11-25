Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Новый дилерский центр УАЗ открылся в Санкт-Петербурге в автомобильном центре «Аларм-Моторс Север». Об этом заявил генеральный директор УАЗ и президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов журналистам. Об этом 25 ноября сообщает сообщает пресс-служба компании.

В дилерском центре «Аларм-Моторс Север» размещены одновременно машины двух брендов — УАЗ и Ford. Обе марки представлены в России группой «Соллерс».

"Уверен, что «Аларм-Моторс» сможет успешно использовать эффект синергии наших двух брендов и быстро выйти в лидеры по реализации автомобилей УАЗ в Санкт-Петербурге», — сообщил генеральный директор Ульяновского автозавода.

Он добавил, что в 2018 году петербургский дилер занял первое место по продажам Ford Transit в РФ.

Таким образом, соединение в одном дилерском центре УАЗ и Ford позволило «Аларм-Моторс» создать самый большой центр по продаже коммерческих машин в Санкт-Петербурге.

Напомним «Аларм-Моторс» арендует автоцентр «Аларм-Моторс Север» у одной из фирм, принадлежащих УАЗ с 2012 года.

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