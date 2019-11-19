Ульяновск, , 18:57 — REGNUM Ульяновский автозавод выпустил первую партию автомобилей-внедорожников с новой технологией Connected car, предусматривающей дистанционное управление автомашиной, сообщается в пресс-релизе, опубликованном 19 ноября пресс-службой предприятия.

Уточняется, что владелец внедорожника сможет получать через смартфон информацию о местонахождении автомобиля, уровне горючего в баке, часть данных о техническом состоянии машины.

Владелец сможет дистанционно запускать и выключить двигатель, а в перспективе получит возможность включать опцию анализа стиля вождения.

Первая партия из 617 автомобилей УАЗ с технологией Connected car предназначена для ОАО «Российские железные дороги».

Читайте ранее в этом сюжете: Красивые госномера: покупка уберёт элемент удачи