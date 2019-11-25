Москва, , 11:16 — REGNUM Федеральный бюджет на 2020−2022 годы рассчитан с учетом того, что программа выплаты материнского капитала после 2021 года не запланирована. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения закона о федеральном бюджете 2020−2022 годов на пленарном заседании Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

«В бюджете, например, действие программы материнского капитала утверждено до 2021 года, после 2021 года она пока не существует, поскольку не запланировали. Нам требуется принять решение по дальнейшим расходам», — заявил Кудрин.

По закону, программа материнского капитала сегодня действует до 2021 года включительно. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова уже заявляла, что правительство обсуждает варианты продления программы на больший срок, однако соответствующих решений пока не принято.

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