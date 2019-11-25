Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Курс биткоина впервые с мая опустился ниже отметки в $7 тыс., свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Так, стоимость криптовалюты в настоящее время составляет $6589, за последний месяц она подешевела более чем на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля курс биткоина составлял $4,6 тыс., однако уже к концу июня криптовалюта поднимался к отметке в $13 тыс. за единицу. Тогда рост связывали с запуском социальной сетью Facebook криптовалюты Libra, что вызвало всплеск доверия ко всем основным криптовалютам.

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