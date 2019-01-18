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Транзакции биткоина в даркнете удвоились в 2018 году

Экономика

Ежедневный объем операций в биткоинах в даркнете к концу года вырос до двух миллионов долларов в день

Вашингтон, 18 января 2019, 18:58 — REGNUM  Объем операций в криптовалюте Bitcoin в «темной» части интернета удвоился в 2018 году, 18 января передает агентство Reuters.

Согласно данным исследования Chainalysis, ежедневный объем операций в биткоинах в даркнете к концу 2018 года вырос до двух миллионов долларов в день — вдвое выше, чем в начале года.

Эксперты отмечают, что на объем операций в долларовом эквиваленте не оказало сильное влияние падение стоимости биткоина за год.

«Для тех, кто хочет что-то купить на черном рынке, тот факт, что цена на биткойны колеблется, на самом деле не имеет значения», — отмечает аналитик Chainalysis Ким Грауэр.

Тем не менее, по мнению Грауэра, в 2019 году на операциях может сказаться активизация правоохранительных органов и перенос «теневой» активности из даркнета в закрытые мессенджеры.

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