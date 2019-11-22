Нью-Йорк, США, , 23:23 — REGNUM Акции Tesla упали на 5,6% после того, как новый электрический пикап компании получил слишком много отрицательных отзывов, 22 ноября передает агентство Reuters.

Бронированный пикап Сybertruck, который был представлен главой Tesla Илоном Маском в Лос-Анджелесе, отличается крайне смелым дизайном, и не был по-достоинству оценен публикой.

Архаичные американцы, которые всегда отставали от модных тенденций лет на 40, посчитали пикап Tesla слишком похожим на картонную коробку с колесами. Или «автомобиль будущего» из какого-то низкобюджетного боевика 70-х.

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