Лос-Анджелес, США, , 11:18 — REGNUM Пуленепробиваемый пикап Cybertruck представил основатель Tesla Илон Маск в Лос-Анджелесе. Кадры с презентации опубликованы в его микроблоге в Twitter.

Новый электромобиль от Tesla выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, а его кузов-экзоскелет, пояснил Маск, способен не боится путь калибром 9 мм. В центре передней панели помещён сенсорный экран, посредством которого можно управлять автомобилем. Предусмотрена функция автопилота.

Пикап будет предложен покупателям в трех вариантах. Наиболее мощная модификация, с тремя моторами и полным приводом, сможет преодолевать до 800 км и развивать скорость до 209 км/ч. Выпуск таких электромобилей начнется в 2021 году.

Cybertruck выполнен в ретро-футуристичном стиле. По словам Маска, разработчиков вдохновили автомобиль Lotus Esprit из боевика о Джеймсе Бонде и фильм «Шпион, который меня любил».