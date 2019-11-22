Ашхабад, , 20:15 — REGNUM По официальным данным, аграрии Туркмении в 2019 году заготовили свыше 1 млн 650 тысяч тонн зерна пшеницы и более 1 млн 60 тысяч тонн хлопка. Об этом президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил на совещании с руководством сельхозкомплекса, пишет «Туркменистан сегодня».

По словам главы государства, с учетом обеспеченности населения мукой, хлебом и хлебобулочными изделиями, туркменские власти приняли решение увеличить площадь посевов с хлопчатником за счет урезания пшеничных полей.

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Пшеничные поля уже в 2020 году сократят с 760 тысяч до 690 тысяч гектаров. При этом местным аграриям установлен план — получить с них не менее 1 млн 400 тысяч тонн пшеничного зерна.

А освободившиеся от пшеницы 70 тысяч гектаров земель Бердымухамедов поручил присоединить к полям, выделяемым под посев хлопчатника, увеличив их до 620 тысяч гектаров. При этом хлопкоробов обязали собрать в будущем году не менее 1 млн 250 тысяч тонн хлопка.

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