Ашхабад, , 18:41 — REGNUM В государственные магазины Марыйской области Туркмении до сих пор не поступила в продажу норма муки за август и сентябрь, передает «Хроника Туркменистана».

Из-за этого возле государственных торговых учреждений регулярно выстраиваются очереди из желающих приобрести один из основных продуктов по ценам гораздо более низким, чем на рынках или в частных магазинах, где стоимость муки первого сорта достигает 150−200 манатов (2 800−3 730 рублей) за мешок весом в 50 килограммов.

В результате сложившегося дефицита жители Марыйского региона Туркмении вынуждены покупать низкокачественный хлеб, который госмагазины также продают строго лимитировано — не более двух буханок в расчете на одного человека.

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