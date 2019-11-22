Багдад, , 20:15 — REGNUM Блокада порта Умм-Каср и частичная блокада порта стоили Ираку миллиарды долларов, 22 ноября передает агентство Reuters.

По словам представителя иракского правительства, недельная блокада порта Умм-Каср в конце октября-начале ноября обошлась в $9 млрд. Недавняя блокада двух портов может оказаться ещё более дорогой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября силы безопасности Ирака после нескольких дней противостояния смогли вытеснить протестующих из порта Умм-Каср — крупнейшего торгового порта страны.

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