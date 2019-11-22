Рим, , 17:52 — REGNUM Еврокомиссия ждет снижения слишком высокого госдолга Италии, но у евробюрократов нет намерения «брать Италию под опеку», заявил журналистам в пятницу, 22 ноября, покидающий пост комиссара по экономическим вопросам Пьер Московиси.

Это заявление было сделано в ответ на высказывания лидера «Лиги» Маттео Сальвини, который ранее предположил, что премьер Италии Джузеппе Конте согласовал изменения «механизма стабильности» ЕС, не посоветовавшись с министрами и депутатами.

Упомянутый механизм расширяет возможность применения санкций и иных мер ЕС в отношении стран с высоким уровнем госдолга (к числу которых относится и Италия) и существенно сужает экономический суверенитет таких стран.

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