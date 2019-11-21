Москва, , 13:04 — REGNUM Российские туроператоры отмечают «внушительный» рост спроса на зимние туры в Стамбул. Продажи туров в зимнем сезоне 2019−2020 гг. выросли от 25% до 50% в сравнении с прошлым сезоном, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Эксперты связывают рост популярности туров в Стамбул с разнообразием отелей и с увеличением чартертных рейсов. Также пользуются спросом экскурсионные туры в Стамбул с захватом других городов Турции.

Туры в Стамбул на Новый год и новогодние каникулы на двоих колеблются от 19 тыс. до 80 тыс. рублей в зависимости от количества дней и звёздности отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме граждан России, активно посещают Стамбул туристы из Ирака, Франции, Великобритании, США, Китая, Украины и Саудовской Аравии.

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