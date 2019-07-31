Москва, , 11:23 — REGNUM

Туроператоры отмечают взрыв спроса российских туристов на турецкий город Стамбул, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За пять месяцев 2019 года Стамбул посетили 295 тыс. жителей России, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По мнению экспертов, одна из причин — туристы «подустали от курортов Анталийского побережья, где всё давно знакомо», и стали больше интересоваться историческим наследием Турции.

На первом месте в структуре въездного турпотока в Стамбул находится Германия, на втором — Иран. Россия занимает третье место.

Также активно посещают Стамбул туристы из Ирака, Франции, Великобритании, США, Китая, Украины и Саудовской Аравии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Турция намерена в 2019 году привлечь 50 миллионов туристов. Ожидается приток валюты в 35 млрд долларов.

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