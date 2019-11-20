Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Из международных аэропортов Грузии в зимний сезон 2019−2020 годов еженедельно в среднем будут осуществляться 340 регулярных авиарейсов. Это на 9,3% меньше, чем в зимний сезон 2018−2019 годов. Об этом 20 ноября сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Авиарейсы будут выполнять две грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines, а также 32 иностранных авиакомпании.

Регулярные пассажирские воздушные рейсы из Тбилиси будут осуществляться в 26 стран по 37 направлениям, из аэропорта Кутаиси — в 18 стран по 30 направлениям, из аэропорта Батуми — в шесть стран.

Сокращение регулярных пассажирских рейсов из Грузии связано с обострением российско-грузинских отношений после событий 20 июня в Тбилиси. Власти РФ приняли решение временно запретить прямые авиарейсы между Грузией и Россией.

В течение 2018 года темпы роста пассажиропотока аэропортов Грузии составляли 23−36%, в первой половине 2019 года пассажиропоток увеличивался на 20−25%. Однако за десять месяцев текущего года пассажиропоток аэропортов Грузии вырос лишь на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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