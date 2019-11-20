Москва, , 14:59 — REGNUM Россия предлагала Украине закупать российский газ напрямую в объёме 15 млрд кубических метров в год. Данную информацию подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопрос журналистам.

«Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз», — сказал министр, сообщает 20 ноября ТАСС.

Он также отказался делать прогнозы, относительно того, примет ли Украина данное предложение.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал, что в Еврокомиссии рекомендовали Украине вернуться к прямым поставкам российского газа в объеме 15 млрд кубических метров в год и не переплачивать за его реверс.