Брюссель, , 12:31 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Украине перестать делать реверсные закупки газа и вернуться к прямым поставкам топлива из России. Об этом 19 ноября сообщило ТАСС со ссылкой на информированный источник, который владеет информацией о ходе трехсторонних газовых переговоров.

По данным журналистов агентства, Украине рекомендуется с 2020 года закупать по 15 млрд кубических метров голубого топлива в год, чтобы не тратить лишние деньги на реверсные поставки не повышать тарифы на транспортировку газа.

Сообщается, что это должно повысить заинтересованность России транспортировать топливо через украинскую газотранспортную сеть и снизить напряженность по данному вопросу.

Как передавало ИА REGNUM, срок договора о транзите российского газа через Украину истекает в декабре текущего года. 18 ноября Газпром направил в «Нафтогаз Украины» предложение продлить контракт еще на год.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что существуют риски прекращения транзита газа через украинские сети из-за того, что Киев подает судебные иски в отношении Газпрома.