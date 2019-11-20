Минск, , 12:59 — REGNUM В ходе состоявшихся 19 ноября в Москве переговоров премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Серей Румас сняли не менее половины разногласий по интеграционным «дорожным картам». Об этом вечером того же дня заявил журналистам глава белорусского правительства.

Румас сообщил: «Всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений».

По его словам, «не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять» и не менее 20 «дорожных карт» уже готовы к подписанию, сообщает пресс-служба белорусского Совмина. На проработку отправлены варианты решений «по чувствительным для Белоруссии картам — по рынку газа или по нефтяному рынку — были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», рассказал Румас.

По его словам, Москве и Минску предстоит принять важные решения по развитию интеграции в топливно-энергетическом комплексе, финансово-кредитной сфере и транспортной системе. Проработанные решения будут представлены в декабре на подпись Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

«Все эти решения крайне важны для подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, где будет, как видится белорусской стороне, дан старт новому этапу построения Союзного государства», — цитирует белорусского премьера пресс-служба правительства РФ.

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