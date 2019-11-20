Минск, 20 ноября 2019, 12:59 — REGNUM В ходе состоявшихся 19 ноября в Москве переговоров премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Серей Румас сняли не менее половины разногласий по интеграционным «дорожным картам». Об этом вечером того же дня заявил журналистам глава белорусского правительства.

Румас сообщил: «Всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений».

По его словам, «не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять» и не менее 20 «дорожных карт» уже готовы к подписанию, сообщает пресс-служба белорусского Совмина. На проработку отправлены варианты решений «по чувствительным для Белоруссии картам — по рынку газа или по нефтяному рынку — были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», рассказал Румас.

По его словам, Москве и Минску предстоит принять важные решения по развитию интеграции в топливно-энергетическом комплексе, финансово-кредитной сфере и транспортной системе. Проработанные решения будут представлены в декабре на подпись Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

«Все эти решения крайне важны для подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, где будет, как видится белорусской стороне, дан старт новому этапу построения Союзного государства»,цитирует белорусского премьера пресс-служба правительства РФ.

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