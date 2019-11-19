В Москве 19 ноября проходит заседание совета министров союзного государства России и Белоруссии. Как уточнили в пресс-службе российского правительства, Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят вопросы развития Союзного государства и российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. В повестку включено рассмотрение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018−2022 годы.

Россия и Белоруссия