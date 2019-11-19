19 Ноября
 
9:14

Накануне, 18 ноября, в Москве прошла встреча министров иностранных дел РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея.

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