Москва, , 07:19 — REGNUM Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании. Об этом 20 ноября пишут «Известия».

Свои расчёты эксперты авиакомпаний представили в министерство транспорта России, однако там не спешат с компенсацией потерь, передаёт издание. По мнению чиновников, невыполнение запланированных рейсов не несет прямых убытков, а, следовательно, не требует компенсации.

В свою очередь в авиакомпаниях указывают, что самолёты, которые должны были выполнять рейсы в Грузию, до августа простаивали, и переориентация их на другие направления потребовала снижения цен на билеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии. Соответствующий указ, который вступил в силу 8 июля, президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня — на следующий день после начавшихся в Тбилиси акций протеста.

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