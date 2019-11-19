Ялта, Крым, , 17:16 — REGNUM На строительство игорной зоны в Ялте уже поступило три заявки от инвесторов. Об этом 19 ноября журналистам сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

«Данная игорная зона заходит через инвестсоглашения. Уже есть три претендента на то, чтобы провести работу по формированию игорной зоны на территории Ялты», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в октябре 2019 года распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте. По оценкам главы Крыма Сергея Аксёнова, она будет создана в течение двух лет.

Об этом: Игорную зону создадут в Крыму в течение двух лет — Аксёнов

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