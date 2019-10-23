Симферополь, 23 октября 2019, 11:18 — REGNUM Игорная зона на Южном береге Крыма будет создана в течение двух лет, об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью ТАСС.
По словам Аксёнова, игорная зона будет рассчитана, прежде всего, на обеспеченных туристов, и выразил надежду, что «инвесторы смогут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов».
Отметим, на данный момент на территории РФ действует четыре официальные игорные зоны — в Калининградской области, Приморском и Алтайском краях, а также в Сочи.