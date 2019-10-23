Симферополь, , 11:18 — REGNUM Игорная зона на Южном береге Крыма будет создана в течение двух лет, об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью ТАСС.

«Все решения полностью оформлены, соглашения все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях — это поселок Кацивели», — отметил Аксёнов.

По словам Аксёнова, игорная зона будет рассчитана, прежде всего, на обеспеченных туристов, и выразил надежду, что «инвесторы смогут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов».

"В течение ноября должны все процедуры пройти, подготовка на объекте уже начата. Должны за два года все сделать», — сказал Аксёнов.

Отметим, на данный момент на территории РФ действует четыре официальные игорные зоны — в Калининградской области, Приморском и Алтайском краях, а также в Сочи.