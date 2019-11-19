Москва, , 15:48 — REGNUM Для принятия любого решения всегда есть причина. Она может быть не только видима, но и лежать глубоко внутри. Ситуация для внесения поправок о полном доступе судебных приставов к кредитным историям должников созрела достаточно давно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Алексей Моисеев, комментируя расширение доступ приставов к кредитным историям граждан.

«Казалось бы, и коллекторы, и судебные приставы стремятся к взысканию долгов с должника. И на этом сходство заканчивается. Цель коллектора — получить прибыль, цель пристава — обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. И вопрос, скорее, в инструментах работы.

К сожалению, эффективность работы судебных приставов падает. Качество взыскания в пользу банков неуклонно сокращается в последние годы (40−45%, взыскать получается лишь 6 рублей из 100).

Растет и доля банков, в которых доля «проблемных» кредитов растет из года в год. Неэффективная работа судебных приставов и отсутствие межведомственной координации приводят к тому, что значительная часть злостных неплательщиков уходят от ответственности, ухудшает ситуацию и низкая финансовая грамотность населения.

Рынок коллекторских услуг огромен. Так, объем первичных долгов, переданных коллекторам за 9 месяцев 2019 года составил 453 млрд руб., к концу года сумма по предварительным оценкам должна вырасти до 540−550 млрд руб. против 505 млрд руб. в 2018 году.

При этом наблюдается некий перекос: количество должников увеличивается на 50%, а средняя сумма задолженности сокращается. Учитывая, что продажа «плохих» кредитов практически не приносит дохода банкам — коллекторы приобретают долги по символической цене, обычно не более 1−2% от номинала, коллекторский бизнес является высокомаржинальным.

Штраф в 2 млн рублей и отзыв лицензии сделает рынок коллекторских услуг существенно прозрачнее, позволит избавиться от недобросовестных взыскателей. «Антиколекторские» поправки должны существенно сузить рынок и перенаправить эти средства в службу судебных приставов»

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст и Федеральная служба судебных приставов предлагают дать сотрудникам ФССП полный доступ к кредитным историям должников и, таким образом, помочь им защитить граждан от злоупотреблений коллекторов.

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