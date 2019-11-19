Москва, , 14:10 — REGNUM Просрочки по банковским кредитным продуктам со временем могут стать основной причиной головной боли российской банков — но пока объемы выдачи новых кредитов и ставки по ним перекрывают риски разрастания масштабов «токсичных активов», заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«По данным СМИ, каждый четвертый банковский клиент имеет просрочку по платежам более трех месяцев, а всего 40 млн граждан являются банковскими должниками. Очевидно, что из них 10 млн — недобросовестные заемщики. И вот здесь видно, что некритичные вроде бы цифры становятся серьезными.

В России уже шесть лет не растут доходы населения. Осенние данные Росстата сознательно в расчет не берем: их почти нереально проверить, а доверять им еще сложнее. Роста ВВП россияне тоже в своих карманах не ощущают, как и низкой инфляции. Вот и получается, что основная причина просрочки — собственное финансовое состояние, улучшить которое можно локально.

Но стратегически большинство российских граждан не могут поднять свой уровень доходов. Отсюда и предпосылки к тому, что с течением времени банки столкнутся с увеличением объема просрочек и неплатежей. Рано или поздно это приведет к ухудшению показателей всего кредитного портфеля.

С одной стороны, некоторое улучшение финансовой грамотности граждан могло бы сдержать этот банковский стресс. Если люди начнут, во-первых, жить по средствам, а во-вторых, учитывать безопасный для своего кошелька размер ежемесячного платежа по кредиту, с финансами все будет более-менее ровно.

С другой стороны, для того, чтобы сохранить приемлемый и одобряемый в обществе уровень жизни, люди должны зарабатывать двое выше инфляции. При текущем состоянии сектора занятости это невозможно. Значит, надо быть готовыми к росту количества банкротств физических лиц», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают дать сотрудникам ФССП полный доступ к кредитным историям должников и, таким образом, помочь им защитить граждан от злоупотреблений коллекторов.

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