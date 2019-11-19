Бишкек, , 13:57 — REGNUM «Наша главная цель — в ближайшие годы полностью реализовать проект «Чистая вода», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 ноября, на форуме «Ускорение реформ для устойчивого развития». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер пообещал, что до конца 2019 года 101 сёло будет обеспечено чистой питьевой водой. Также он отметил необходимость решить до 2024 года вопрос с обеспечением чистой водой еще 552 сёл.

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По словам Жээнбекова, по 207 сёлам уже определены источники финансирования. А для обеспечения чистой водой еще 345 сёл, по которым источники финансирования пока не найдены, потребуется около $481 млн (свыше 30,6 млрд рублей).

«Определено, что $450 млн (около 28,7 млрд рублей) из этих средств необходимо финансировать за счет доноров», — подытожил президент Киргизии.

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