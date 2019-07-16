Бишкек, , 13:25 — REGNUM

Мэрия столицы Киргизии предлагает с 1 октября 2019 года увеличить тарифы на холодную воду и использование центральной канализации. Проект соответствующего постановления муниципалитет планирует направить на рассмотрение Бишкекского городского парламента после окончания депутатских каникул.

Руководство города утверждает, что это необходимо сделать «в целях проведения справедливой тарифной политики» и для «сокращения убытков МП «Бишкекводоканал», в связи с отставанием тарифа от себестоимости услуг на поставку питьевой воды и очистки стоков».

В мэрии Бишкека отмечают, что «Бишкекводоканал» находится в крайне тяжелом финансовом положении — ежегодные убытки муниципального предприятия превышают 80 млн сомов (72,4 млн рублей).

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Также компания испытывает сложности, связанные с нехваткой финансов на ремонт оборудования, степень износа которого составляет более 80%. И с несвоевременной выплатой зарплат работникам и оплатой налогов и отчислений в соцфонд.

Поэтому столичный муниципалитет предлагает поднять тарифы на водоснабжение: для населения — с 5,4 до 8,1 сома (с 4,8 до 7,3 рубля) за кубометр воды, для бюджетных организаций — с 7,4 до 9,1 сома (с 6,7 до 8,2 рубля) и для других потребителей — с 9,2 до 13 сомов (с 8,3 до 11,7 рубля).

А также тарифы на очистку сточных вод: для населения — с 1,2 до 2,3 сома (с 1,1 до 2,1 рубля), для бюджетных организаций — с 2,1 до 3 сома (с 1,9 до 2,7 рубля), для прочих потребителей — с 4 до 6 сомов (с 3,6 до 5,4 рубля).

И тарифы на обслуживание водопроводно-канализационных сетей в многоквартирных домах для всех потребителей — с 6,8 до 10,2 сома (с 6,2 до 9,2 рубля).

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