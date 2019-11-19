Анкара, , 11:35 — REGNUM Конкурент «турецкого потока» Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому планируется поставлять газ из Азербайджана в Европу в обход России, будет официально введён в эксплуатацию 30 ноября. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передаёт издание Daily Sabah.

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Уточняется, что на церемонии будут присутствовать президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

«TANAP является одним из наших наиболее важных проектов. Мы планируем ввести его в эксплуатацию 30 ноября», — сказал глава турецкого ведомства.

Домнез также добавил, что Европа на протяжении многих лет пыталась обеспечить энергетическую безопасность, подчеркивая при этом роль Турции как переходного пункта и партнёра.

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Напомним, TANAP, протяжённость которого превышает 1,8 тыс. км., является турецким участком проекта «Южный газовый коридор», который должен обеспечить поставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз на рынки Турции и Юго-Восточной Европы. Стоимость его строительства оценивается в сумму около $7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года глава компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) готов к поставкам азербайджанского газа в Европу.