Анкара, , 09:48 — REGNUM

Самое протяженное звено «Южного газового коридора», турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP), по состоянию на 1 июля 2019 года готов к поставкам азербайджанского газа в Европу. Его маршрут пролегает через 20 провинций, 67 районов и 600 сел Турции — от района Пософ в провинции Ардахан до района Ипсала в провинции Эдирне, где он будет подсоединен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Протяженность TANAP составляет 1850 км. TANAP стал самым протяженным газопроводом с большой пропускной способностью в Турции, на Ближнем Востоке и в Европе.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев напомнил, что первые поставки газа по TANAP в Турцию начались в 2018 году. Он подчеркнул: «TANAP готов к поставкам природного газа в Европу. Остается только ждать окончания работ на TAP. Азербайджан сегодня вновь продемонстрировал всему миру успешную реализацию крупных проектов"Инвестиции в TANAP составили почти 7 млрд долларов.

Первые поставки газа по TANAP в Турцию начались 30 июня 2018 года. В проекте TANAP 51% принадлежит ЗАО «Южный газовый коридор», 7% — SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании SOCAR, 30% — BOTAŞ и 12% — BP.