Москва, , 10:03 — REGNUM Лучшими работодателями в России являются в основном металлургические компании. Такой вывод можно сделать из результатов рейтинга, представленного журналом Forbes.

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Так, на первом месте оказался одних из крупнейших мировых производителей палладия, никеля и меди горно-металлургическая компания «Норильский никель».

На втором месте — золотодобывающая компания «Полюс», которую контролирует сын известного дагестанского бизнесмена Сулеймана Керимова. Высокие баллы в рейтинге компания получила за высокие зарплаты и один их самых полных соцпакетов. Тройку лучших работодателей России замкнул «Газпромбанк», который предлагает своим сотрудникам самые высокие зарплаты среди участников рейтинга.

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В десятку также вошли «Яндекс» с большим компенсационным пакетом, горнодобывающая компания Polymetal International с высоким уровнем зарплат, а также банк ВТБ, алмазодобывающая компания АЛРОСА, Сбербанк, «Газпром» и один из крупнейших независимых производителей природного газа в стране «Новатэк». Всего в списке 50 компаний.

Добавим, согласно опросу, проведённому по просьбе журнала порталом Superjob.ru, при выборе работодателей жители России ориентируются в первую очередь на высокий уровень зарплаты, также им немаловажен расширенный социальный пакет, комфортные условия труда, возможности для обучения и переобучения.

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Напомним, по данным Росстата, средний доход населения России составляет 32 635 рублей в месяц, а за чертой бедности живёт 19,8 млн человек (13,5% россиян).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes представил рейтинг лучших работодателей мира. Ими преимущественно оказались американские компании. Так, наиболее привлекательной для трудоустройства среди 500 компаний стала материнская компания Google — Alphabet. На второй и третьей строчках списка расположились корпорации Microsoft и Apple.

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