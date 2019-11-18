Нью-Дели, , 21:59 — REGNUM Индийская сталелитейная компания Tata Steel сократит примерно 3000 рабочих мест на своих производствах в Евросоюзе, 18 ноября передает агентство Reuters.

Информация о сокращении 3000 из 20 000 рабочих мест на предприятиях Tata в ЕС пока не является официальной.

Исполнительный директор группы Tata в странах Европы Хенрик Адам ранее заявлял о планах корпорации по сокращению персонала.

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