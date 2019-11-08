Копенгаген, , 19:45 — REGNUM Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике, как и остальные члены правительства, выразил обеспокоенность относительно того, что все больше медикаментов производится в Китае. По мнению министра, пациенты в Дании и в странах Европейского союза могут пострадать из-за «торговых войн» между США, КНР и ЕС.

Глава датского ведомства заявил, что Европа должна разработать план по переносу производства на свою территорию. «Мы серьезно обеспокоены тем, что заводы фармацевтической промышленности открываются чаще в Китае или других частях света, но не в Европе. Поэтому мы оказываемся в ситуации, при которой здоровье нашего населения будет зависеть от настроений в Пекине», — отметил Хойнике. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Также, представители Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность в связи с тем, что производство вакцин концентрируется лишь в отдельных государствах.