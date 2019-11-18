Москва, , 11:45 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказал АО «Казанский завод синтетического каучука» во взыскании с госкорпорации «ВЭБ.РФ» свыше 3,704 млрд рублей. Предприятие-банкрот, входящее в список стратегических компаний России, пыталось взыскать данную сумму, заявив её в качестве убытков. Решение ещё может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в месячный срок с даты изготовления полного текста решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, КЗСК учреждено почти 90 лет назад. Предприятие среди первых в мире выпустило самый дешёвый каучук. Проблемы финансового характера у него начались после того, как в 2010 году на базе завода было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», в задачи которого входило создание производства метилхлорсиланов и их производных. Долю в 48% в «дочке» имело правительство РФ. Финансировать стройку должен был ВЭБ, который, выплатив около половины транша (3,258 из 7,8 млрд рублей), остановил финансирование из-за несогласия с новой стоимостью (капитальные расходы выросли с 6,7 до 13,7 млрд рублей). КЗСК выступало по кредиту поручителем.

Долги «дочки» перед подрядчиками привели сначала к её банкротству, а потом потянули за собой и «материнскую» компанию, которая была объявлена банкротом в июле 2019 года, пройдя через наблюдение и внешнее управление.

АО «КЗСК», которое обратилось с иском к ВЭБ. РФ в марте 2019 года, находясь под внешним управлением, заявило, что «отсутствие с февраля 2016 года выдачи траншей по кредитному соглашению» им расценивается как «односторонний отказ ответчика от исполнения кредитного соглашения».

Свой иск КЗСК обосновал тем, что «срыв финансирования проекта привёл к тому, что в установленные сроки завод в эксплуатацию введён не был и ожидаемый результат от реализации проекта не достигнут».

"Указанные обстоятельства, по мнению истца, привели, в свою очередь, к нарушению сроков возврата кредитных денежных средств согласно графику погашения по кредитному соглашению. С учётом того, что кредитная линия открытая ответчиком являлась единственным источником средств, за счет которых должны были производиться расчёты с подрядными организациями и поставщиками оборудования, прекращение финансирования привело к остановке строительства и срыву сроков запуска завода», — отмечается в материалах дела.

Истец также заявил, что действия банка, на его взгляд, «свидетельствуют о злоупотреблении правом и привели к тому, что первоначальный должник не смог выполнить абсурдное требование банка возвратить денежные средства в трёхдневный срок, предоставленный в рамках кредитной линии и, как следствие, привело к возникновению у ОАО «КЗСК» задолженности в размере 3 704 548 205,48 рубля, то есть возникновению убытков в указанном размере». Именно их казанский завод и попытался истребовать.

Суд отметил, что «истцом не доказано наличие в действиях банка состава гражданско-правового нарушения», не усмотрев оснований для удовлетворения иска.

В ходе слушаний также было заявлено, что обязательства АО «КЗСК-Силикон» перед кредитором, по иску которого было обанкрочено предприятие, возникли до приостановки траншей. «КЗСК-Силикон» должно было выплатить свыше 38,995 млн рублей копании «Метар-инжиниринг» до конца января 2016 года, а транши прекратились в феврале этого же года. Суд также напомнил заводу, что, помимо кредита от ВЭБ. РФ, под проект был оформлен заём у ООО «Газ-маркет». Последнее связано с акционером КЗСК и бывшей главой правления банка «Спурт» Евгенией Даутовой. Банк на сегодня также банкрот, а Даутова осуждена за нарушения.

Обанкроченному химическому заводу дали гособоронзаказ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промышленные мощности завода планируется использовать для дальнейшего выпуска продукции. С АО «КЗСК» уже заключён государственный оборонный заказ. К концу ноября 2019 года компания должна будет поставить первую продукцию по нему. Одновременно с этим идёт конкурсное производство.