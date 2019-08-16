Казань, , 03:17 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии по иску госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом бывшего председателя правления «лопнувшего» банка «Спурт» Евгению Даутову, которая ранее была осуждена по двум уголовным статьям на более чем три года колонии общего режима. Решение суда пока не изготовлено, подробности неизвестны, но теперь в деле экс-банкира перейдут к реализации имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Требования кредиторов Евгении Даутовой оцениваются свыше 3,802 млрд рублей, основной из них — это ВЭБ, на него приходится 3,704 млрд рублей. Еще 97,859 млн рублей требует конкурсный управляющий банка «Спурт». Оценить результаты продажи имущества должны в феврале 2020 года.

Ещё в середине июля 2019 года состоялось первое собрание кредиторов Даутовой, на котором было принято решение переходить от реструктуризации к продаже имущества. Все последующие собрания кредиторов должника будут проходить в Москве.

Финансовый управляющий для экс-банкира выбран из СРО Арбитражных управляющих «Развитие» (Москва).

Напомним, проблемы у банка «Спурт», где у Даутовой была доля — 10,16% напрямую и 19,84% через принадлежащее ей ООО «Газ-маркет», начались после участия в софинансировании проекта создания химпроизводства на базе АО «Казанский завод синтетического каучука». На базе КЗСК, где у Даутовой была существенная доля, было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», где 48% доли получило правительство РФ. Строить мощности планировали на заемные у ВЭБ средства, но госкорпорация, профинансировав 3,4 из 7,8 млрд рублей, приостановила транши, не согласившись с ценой стройки. Далее последовали банкротства сначала «дочки», потом отзыв лицензии у банка, который, по данным регулятора, «неадекватно оценивал принятые риски», а уже потом обанкрочен был и сам КЗСК. Для Даутовой всё закончилось ещё хуже — она была осуждена на три года и один месяц колонии общего режима за фальсификацию финансовых документов учёта и отчётности банка, а также злоупотребление полномочиями.

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