Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 15 ноября открылись снижением по иностранным валютам. Рубль укрепился на фоне ослабления доллара США на рынке Форекс. На американской сессии российская валюта получила поддержку от роса нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Основной причиной ослабления доллара США и роста цен на нефть стали ожидания телефонных переговоров по торговой сделке между представителями США и Китая. Любая новость по сделке оказывала влияние на рынок.

Завершились торги по рублю ростом по доллару и небольшим снижением по евро. Пара доллар/рубль понизилась на 0,33%, до 63,75 руб., фунт/рубль — на 0,04%, до 82,37 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,01%, до 70,50 руб.

17 ноября стало известно, что в ходе телефонной беседы вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил с американскими коллегами — торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным — вопросы, касающиеся соглашения. Стороны договорились о продолжении контактов, чтобы разрешить спорные вопросы.

Сегодня, 18 ноября, на торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику. Фунт и евро торгуются в плюсе, остальные в минусе. Сегодня понедельник, поэтому с европейской сессии может быть движение против пятничного падения курса доллара.

Пара доллар/рубль откатилась до уровня поддержки 63,70 руб. Если сегодня торги завершатся ниже него, то можно ждать падения котировок до 63,50 руб. Если после того, как рынок отреагирует на новости из Китая и начнется восходящее движение по доллару, то в качестве можно рассмотреть уровень 64 руб.

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