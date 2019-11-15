Москва, , 15:59 — REGNUM Рубль 15 ноября продолжает укрепляться в унисон с большинством валют развивающихся стран из-за надежд на скорое подписание соглашения между Вашингтоном и Пекином с последующим постепенным завершением торговой войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Энтузиазм инвесторов резко вырос после того, как экономический советник президента США Ларри Кудлоу заявил о приближении Вашингтона и Пекина к торговому соглашению и тесных контактах сторон. Однако он, как и Дональд Трамп, не сообщил подробностей о сроках заключения сделки.

В целом неделя для рубля прошла в холостую. Валютная пара доллар/рубль сегодня торгуется на уровне начала текущей недели. Технически валютная пара осталась в диапазоне 64,40 — 63,17.

Среднесрочные перспективы также остались без изменения. Нисходящий тренд актуален, а цель 63,17 в приоритете», — полагает эксперт.

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