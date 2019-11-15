Киев, , 20:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 ноября подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге «Нафтогаза Украины»), правки в который Рада приняла буквально несколько часов назад.

Об этом сообщила заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник подчеркнула, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции.

«Украина… демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета», — добавила Ковалив.

Сегодня во второй половине дня Верховная рада Украины исправила «несогласованности» в тексте закона о разделении энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины». За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата при 226 необходимых. Вместе с тем один из парламентариев заявил, что власти пытаются исправить «13 страниц ошибок».

Власти в Киеве уверяют, что внезапные правки полностью согласованы с ЕС, а премьер Гончарук заявил, что последнее письмо от представителей ЕС по этому законопроекту получил буквально «сегодня ночью».