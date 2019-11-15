Киев, , 16:36 — REGNUM Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявляет, что все правки, внезапно внесенные сегодня, 15 ноября, в закон об анбандлинге (разделении) «Нафтогаза Украины» предварительно согласованы с европейскими партнерами.

Об этом он сообщил, выступая в Раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Этот законопроект мы предварительно согласовали с нашими европейскими партнерами. Он дает нам возможность сделать сертификацию и выйти на переговоры (по транзиту — ред.)», — подчеркнул Оржель.

Министр добавил, что любое промедление в этом вопросе работает вопреки интересам Украины.

В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил депутатам, что последнее письмо от представителей ЕС по этому законопроекту получил буквально «сегодня ночью».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада исправила найденные в законе о разделении «Нафтогаза» неточности. За внесение исправлений «пакетом» проголосовали 292 депутата при 226 необходимых. Вместе с тем, один из парламентариев заявил, что власти пытаются исправить «13 страниц ошибок».