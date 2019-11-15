Киев, , 16:05 — REGNUM Верховная рада сегодня, 15 ноября, разблокировала подписание закона о проведении анбандлинга (разделения) «Нафтогаза Украины», т. е. процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы, а также исправила найденные там неточности.

За предложение оппозиции отменить результаты голосования по этому законопроекту, которое состоялось 31 октября, проголосовали лишь 57 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, депутатам предложили внести «некоторые правки» в законопроект. Оказалось, например, что до сих есть расхождения в украинском законодательстве, что такое газотранспортная система.

«Включает ли ГТС Украины в себя подземные хранилища или нет… Мы предлагаем в явной форме прописать, что 100% государственной собственности гарантируется в газотранспортной системе, и в подземных хранилищах газа», — заявил глава энергетического парламентского комитета Андрей Герус.

Один из депутатов заявил, что власти Украины «вдруг» нашли в законопроекте и пытаются исправить «13 страниц ошибок».

В итоге «пакетом» за внесение всех нужных правительству правок проголосовали 292 депутата при 226 необходимых. Спикер Дмитрий Разумков также извинился за допущенные неточности в столь важном документе.

ИА REGNUM напоминает, что 31 октября Верховная рада приняла законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора ГТС Украины. За принятие в целом законопроекта проголосовал 341 депутат при 226 необходимых. 18 октября Рада приняла этот закон в первом чтении.

Внедрение Украиной европейского энергетического законодательства, которое предусматривает разделение «Нафтогаза Украины» на отдельные компании, необходимо для подписания нового транзитного договора с Россией, если стороны согласуют прочие позиции.