Варшава, , 19:33 — REGNUM У Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) много поставщиков газа, поэтому Ямальский контракт с Газпромом не будет продлён, заявил 15 ноября глава польской госкомпании Пётр Возняк в эфире Польского радио.

Он пояснил, что польско-российский контракт заканчивается 31 декабря 2022 г., и сейчас, за три года, Варшава уведомляет Москву о планах его не продлевать. Так что никаких нарушений с польской стороны нет, подчеркнул глава PGNiG.

Возняк пояснил, что у госкомпании были планы отказаться от российского газа, и для этого они стали наращивать импорт сжиженного природного газа (СПГ) — из Катара, Соединённых Штатов и теперь ещё из Норвегии. Сейчас у PGNiG есть 26 заключённых договоров по газу.

Возняк «Портфель СПГ и месторождений, а также производство в стране, которое составляет около четырёх миллиардов кубометров, прекрасно заменит нам то, что мы имеем сейчас, то есть контракт с Газпромом.

Глава PGNiG заявил, что компании выгоднее приобретать СПГ у Соединённых Штатов, так как он на 20−30% дешевле чем газ по Ямальскому контракту.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в PGNiG 15 ноября заявили, что с 2022 года не будут покупать российский газ.

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