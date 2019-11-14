Варшава, , 21:53 — REGNUM О сокращении доли импорта российского газа с начала года заявила 14 ноября польская нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

По сравнению с прошлым годом, за первые девять месяцев 2019 г. объём газа из РФ сократился на 21% — до 6,29 млрд м3. Доля этого газа в общем импорте сократилась до 58% — на 17 п.п. В прошлом году она составляла 75%.

Отмечается, что PGNiG наращивает импорт сжиженного газа (СПГ). По сравнению с прошлым годом, за девять месяцев 2019 г. импорт СПГ вырос на 27% выше — до 2,48 млрд м3.

В общем объёме импорта газа объём импорта СПГ составил в этом году 23% (в 2018 г. — 18%).

Напомним, Польша закупает СПГ в Соединённых Штатах и в Катаре. Из Варшавы не раз звучали заявления о том, что ей невыгоден договор с Газпромом.

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