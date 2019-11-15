Москва, , 12:51 — REGNUM Рубль слегка укрепляется на торгах 15 ноября после открытия гэпом вверх. Доллар вернулся под отметку 64 руб., оттолкнувшись от максимумов, достигнутых ранее на этой неделе в районе 64,40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Восстановлению российской валюты способствует, прежде всего, возвращение интереса к покупкам рисковых активов на фоне некоторых признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Инвесторы вдохновились заявлениями экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, который дал понять, что в скором времени стороны могут заключить промежуточную торговую сделку, и указал на прогресс в разрешении спора. Этого оказалось достаточно, чтобы возобновить спрос на высокодоходники, включая рубль.

Но это не означает, что текущий рост получит существенное продолжение в ближайшей перспективе, поскольку оптимизм может быстро развеяться, если рынки не получат свежей подпитки.

Под конец сессии влияние на динамику пары доллар/рубль окажут данные по розничным продажам в США. Если показатели разочаруют, котировки завершат неделю под отметкой 64 руб. Также стоит учитывать начало налогового периода, которое частично нивелирует негативный эффект от возобновления снижения цен на нефть.

После утренних попыток роста Brent возвращается под отметку $62 за баррель, снова привлекая продажи на подъеме. При этом нефтяной фактор способен ограничить потенциал укрепления российской валюты в ближайшей перспективе», — считает эксперт.

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