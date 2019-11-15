Москва, , 09:42 — REGNUM На фоне приближения налогового периода в РФ и укрепления нефтяных цен, наблюдавшегося 14 ноября в первой половине дня, российский рубль заметно восстановил свои позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Курс доллара США опускался ниже отметки 64 руб., евро протестировал на прочность поддержку на 70,35 руб. Однако после поступления данных по запасам нефти в США, которые указали на очередной рост показателей, нефтяные фьючерсы потеряли чуть меньше одного доллара в цене. Североморская смесь Brent спикировала от $62,60 до $61,70 за баррель.

Сегодня, 15 ноября, на локальном валютном рынке сложились следующие диапазоны по основным валютам: доллар США 64,00 — 64,20 руб, евро 7,35 — 70,65 руб. Внимание международных участников рынка приковано к сообщениям относительно прогресса переговоров США — Китай.

Поступающие данные дают широкий диапазон мнений от того, что сделка может быть и не заключена до 15 декабря — даты введения очередной порции санкций со стороны США, до ожиданий заключения промежуточного соглашения уже в предстоящий уикенд. И это провоцирует повышенную волатильность на финансовых рынках.

Сегодня рубль будет отражать динамику на рынке нефти в рамках указанных выше диапазонов. Раскачать валютный рынок может какая-либо дополнительная информация относительно торгового соглашения» — считает эксперт.

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