Москва, , 09:22 — REGNUM Дилеры китайской компании Geely в России скорректировали цены на три модели. Об этом сообщается на сайте «Цена авто».

Специалисты портала проанализировав цены на новые машины в России обнаружили, что дилеры изменили стоимость моделей: Emgrand 7, Atlas и Emgrand X7.

Так, все комплектации седана Emgrand 7 выросли в стоимости на 15 тыс. рублей. Кроссовер Atlas подорожал на 25 тыс. рублей. А вот у другой кроссовер — Emgrand X7, наоборот, подешевел на сумму от 4 910 до 55 тыс. рублей.

Таким образом, в базовом варианте модель Geely Emgrand 7 стоит 765 990 руб. Покупатель машины с такой комплектацией получит модель со 103-сильным мотором объёмом 1,5 л, который агрегатируется с механической коробкой передач.

Следующая по дороговизне версия снабжена мотором производительностью 133 «лошадей» рабочим объемом 1,8 л, сочетающийся с «механикой». Такое авто обойдется покупателям в 839 990 рублей. Самая дорогая комплектация Geely Emgrand с аналогичным движком стоит 929 990 руб.

Кроссовер Geely Atlas теперь стоит от 1 249 990 до 1 704 990 рублей в зависимости от комплектации. А стоимость Geely Emgrand X7 снизилась и варьируется от 999 990 до 1 274 990 рублей.

Напомним, предыдущее повышение стоимости на Geely Emgrand X7 было в сентябре текущего года. Тогда он прибавил к своей цене от 15 000 до 35 090 рублей.

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