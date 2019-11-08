Нанкин, Китай, , 15:03 — REGNUM Автопроизводитель Geely официально представил на дизайнерском семинаре в китайском городе Нанкин новый кроссовер Geely Icon. Об этом 8 ноября сообщается на сайте Tarantas.news.

Это второй кроссовер компании, созданный на платформе BMA (B-segment Modular Architecture). Стоит также отметить, что автомобиль Geely Icon разработан совместно со шведской автокомпанией Volvo.

Внешний вид серийной модели Geely Icon имеет модернизированную дизайнерскую концепцию Geely «Расширяющаяся Вселенная». Эта концепция отличается от обычного внедорожного дизайна более минималистичными и чёткими формами.

Автопроизводители оснастили новинку горизонтальной радиаторной решеткой прямоугольной формы, вертикальными фарами и тонкой полоской ДХО. На крыше модели размещены рейлинги. Также стоит отметить блочную структуру кузова.

Напомним, по итогам трёх кварталов нынешнего года в России было продано 7260 машин китайской марки Geely, что в 3,2 раза больше результата прошлого года.

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